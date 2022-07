المبروك يبحث مع بن قدارة مسألة زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

ليبيا – التقى وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك بفرحات بن قدارة الرئيس المعين من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لموسسة النفط بطرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تباحث الجانبين بشأن بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة، ومتابعة زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالحهم.

وأضاف البيان: إن المبروك وبن قدارة تابعا إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج، مع الاتفاق علي عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمؤسسة لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية وعدالة توزيع الايرادات.

