كريكش: الدول الغربية قدمت موافقة ضمنية على إقالة صنع الله

قال مدير مركز «بيان» للدّراسات، نزار كريكش، إنّ مواقف الدّول الغربيّة من قرار إقالة مصطفى صنع الله، من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، كانت حذرةً وتحمل موافقة ضمنيّة على إزاحة صنع الله من منصبه، وهو بماثبة “المباركة” للقرار.

وأضاف كريكش، في مقابلة متلفزة، أنّ إقالة مصطفى صنع الله حملت عنصر مفاجأة وبتنسيق دولي غير معلن.

ولفت إلى أنّ الرسالة من هذه الإقالة كانت ممهّدة لمرحلة قادمة يكون فيها قرار النفط غير مرتهن بجهة واحدة داخل ليبيا.

وكان صنع الله، رفض قرار حكومة الدبيبة الذي نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.