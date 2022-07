الاتحاد الدولي لنقابات العمال: ليبيا من بين أسوأ الدول فيما يتعلق بحفظ حقوق الطبقة العمالية

ليبيا – أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا له تصنيفًا لأوضاع الطبقة العمالية في دول العالم خلال العام 2022.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن التصنيف تكون من الأول وحتى الخامس من ناحية سوء الأوضاع، مشيرًا إلى أن ليبيا حلت في الأخير إلى جانب 43 دولة من بينها الصومال وسوريا وتركيا وغواتيمالا وبنغلاديش والبرازيل والفلبين.

وأضاف التقرير: إن ليبيا حصلت على مكانها في هذا التصنيف الأسوأ بعد تحليل كل دولة بناء على مدى امتثالها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتلك التي تعترف بحقوق العمال وتلتزم بحمايتها، ومن بينها حظر العمل الجبري وعمالة الأطفال والحق في تشكيل النقابات والمشاركة في المفاوضة الجماعية.

ترجمة المرصد – خاص

