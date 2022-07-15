ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 July, 2022

أكد مصطفى صنع الله أن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ما زالوا يعترفون به كرئيس بعد أن قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها استبدلته وعينت فرحات بن قدارة رئيسا جديدا في مقر المؤسسة الرئيسي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن صنع قوله: “أنه يعمل على ما أسماه جهود التخفيف لحل الأزمة”، دون أن يوضح ماهيتها.

وقال صنع الله: “إنه بدون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث في البلاد عندما حكمت إدارات متنافسة في الشرق والغرب”.

وقالت رويترز إن “قرار الدبيبة أدى باستبدال صنع الله، إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بدفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل الذي تم تجنبه في الغالب خلال سنوات الصراع”.

وتم تنصيب رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط ، عينه الدبيبة، فرحات بن قدارة، في مقر المؤسسة يوم الخميس بعد انتشار قوة مسلحة حول المبنى.

ومع ذلك ، لم يتضح على الفور إلى أي مدى ستعترف المؤسسة بسلطته. وأصدرت شركتان تابعتان رئيسيتان، شركة الواحة للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، بيانات تدعم بن قدارة كرئيس لمجلس الإدارة.

ومع ذلك ، قامت شركة الواحة للنفط بسرعة بإزالة البيان من موجزها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال صنع الله “كلهم (الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط) معنا”.

وأضاف أن موظفي المؤسسة في الشرق “ولائهم للمؤسسة الوطنية للنفط” ، قائلاً إنهم خلال فترات الصراع السابقة لم يعترفوا بسلطة المؤسسة الموازية التي أنشأتها الحكومة في شرق البلاد.

يقول صنع الله إن الدبيبة لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت. والدبيبة يرفض ذلك قائلا إن فترة ولايته لن تنتهي إلا بالانتخابات.