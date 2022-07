ديلي صباح: تركيا عبر أسلحتها وطائرات “بيرقدار” غيرت مسار الصراع في ليبيا

ليبيا – أقر تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية الناطقة بالإنجليزية بالدور التركي التخريبي الذي تمارسه أنقرة منذ عدة سنوات على الأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مقال نشرته مجلة “فوربس” الأميركية في الـ30 من يونيو الماضي بعنوان “تركيا تبني جيشًا قادرًا على الحرب الخارقة”، مبينًا أن فحوى ما ورد تتمثل في قدرة الأتراك على إنشاء صناعة عسكرية دفاعية مبهرة بميزانية تبلغ قرابة الـ20 مليار دولار سنويًا.

وأضاف التقرير أن هذه الميزانية مكنت تركيا عبر أسلحتها وأبرزها الطائرات من دون طيار من طراز “بيرقدار” وغيره من تغيير مسار الصراع في ليبيا، وهو إقرار واضح بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساند لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في حينها ضد الجيش.

ترجمة المرصد – خاص

