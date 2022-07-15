وزيرا دفاع أمريكا وإيطاليا يبحثان الأوضاع الأمنية في ليبيا

حلّ الملف الليبي على طاولة مباحثات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإيطالي لورنزو جويريني، أمس الخميس في واشنطن.

وبحسب بيان للبنتاجون طالعته “الساعة 24″، ناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الصناعي الدفاعي وإسهامات إيطاليا الواسعة في الأمن الدولي، بما في ذلك كوسوفو وليبيا ورومانيا والنيجر وجيبوتي ولبنان والعديد من المواقع الأخرى في أوروبا وأفريقيا.

كما بحثا القضايا المهمة التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول كيفية قيام الولايات المتحدة وإيطاليا بزيادة أنشطة التعاون الدفاعي في أفريقيا.