السفير الفرنسي في الدوحة: فرنسا وقطر تتواصلان بشأن قضية الصراع في ليبيا

ليبيا – أكد سفير فرنسا في قطر “جان بابتيست فيفر” التزام باريس والدوحة بالدعم القوي للسلام وإرادة حل القضايا الإقليمية بوسائل سلمية وحوارية وليس بالمواجهة.

“فيفر” أوضح في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد بالقول: “كانت إحدى أولوياتي الرئيسية إعادة الانخراط مع قطر بشأن هذه القضايا، وهذا ما فعلناه كثيرًا فقد أجرينا خلال هذا العام العديد من الاتصالات بالخصوص.

وأضاف “فيفر” أن الاتصالات تمحورت حول القضايا الدولية الكبرى ومن بينها الصراع في ليبيا.

