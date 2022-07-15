السفير الأمريكي: تحدثت مع رئيس الكونغو عن مشروعه لمصالحة الليبيين

اجتمع رئيس جمهورية الكونغولية دنيس ساسو مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا وسفير واشنطن لدى طرابلس رتشارد نورلاند.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الكونغو إن نورلاند ناقش مع ساسو بوصفه رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، أمس الخميس، آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في هذا البلد الذي لم يخرج من حالة عدم الاستقرار على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي.

بدوره قال نورلاند: “تحدثت مع الرئيس عن مشروع المصالحة الذي تنفذه الكونغو مع الاتحاد الإفريقي لجمع كافة الأطراف كافة الفصائل الليبية لإيجاد طريقة لاستقرار الوضع وإعداد البلاد لانتخابات ستفضي إلى حكومة منتخبة وتوحيد البلاد”.

وعلقت السفارة قائلة إن “تدخل القوى الأجنبية يجعل حل الأزمة الليبية أكثر تعقيدًا، ولا تختلف المقاربات التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية عن تلك التي يتبناها الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف نورلاند: “بمجرد إجراء الانتخابات، سيكون لدينا حكومة موحدة وقوية، وأعتقد أن أحد الأشياء الأولى التي ستفعلها هو اللجوء إلى الشركاء الأجانب، وتقول شكرا لكم على القوات التي جلبتموها، لكن الآن لا حاجة لأي منهم”.

وتابعت السفارة: “ولا تزال الأمم المتحدة تستعد في حل الأزمة الليبية لتعيين ممثل خاص جديد لمتابعة القضية الليبية”.