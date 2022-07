ليبيا – ركز تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية على أسباب استمرار معاناة ليبيا من أزمة في توفير الكهرباء لشعبها رغم مرور نحو 11 عامًا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى وجود حالة من الانقسام في إدارة الشبكة الكهربائية في الشرق والغرب، مبينًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة حاول بلا جدوى معالجة الأزمة الكبير في الكهرباء من خلال ترؤسه شركتها العامة.

وأكد التقرير أن المشكلة في الغرب تتمثل في عجز الإنتاج وغياب عمليات النقل، في وقت يعاني منه الشرق من أضرار أصابت مكونات الشبكة الكهربائية، موضحًا أن عمليات الفساد حالت دون الاستفادة من الميزانيات المالية الضخمة المرصودة للشركة العامة للكهرباء لبناء محطات توليدية جديدة.

ووفقًا لخبراء في السياسة تمثل أزمة الكهرباء “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في أي لحظة ما قد يؤثر على مختلف القادة المتنازعين في البلاد، مؤكدين أن عدم احتوائها من قبل الجهات الفاعلة في الشرق والغرب أمر غير مقبول، في وقت يحاول فيه بعض الساسة استغلال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية.

ترجمة المرصد – خاص

The post يورشيا رفيو: أزمة الكهرباء قنبلة موقوتة والساسة يستخدمونها لتحقيق أهداف سياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية