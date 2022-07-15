المبشر: الوطني الكاذب يعطي الشعارات ويختلس الدينارات

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر:” هناك منْ هو كبير على المنصب وهناك من المنصب كبير عليه”.

وأضاف المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” الوطني الصادق لا يتغير بقليل من الألقاب بل يزيد تواضعاً ونزاهة والوطني الكاذب يعطي الشعارات ويختلس الدينارات”.

وقال محمد المبشر، في وقت سابق، إن القرار الدولي بإنهاء أزمة ليبيا لم يُتخذ حتى الآن، وأن كل المؤتمرات التي تتم في الخارج، وليس منبعها الداخل الليبي، مآلها الفشل إلا إذا فُرض الحل بالقوة.

وأوضخ المبشر، في حديث مع “الشرق الأوسط”، أن الخطة التي أطلقها المجلس الرئاسي بشأن الانسداد السياسي، “مجرد محاولة لتلمّس الحل، لينقصها الاستماع لجميع الأطراف”.

ودعا إلى توافق وطني قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق عقد وميثاق يحترم بمقتضاه الجميع نتائج هذه الاستحقاقات.