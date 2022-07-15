في عملية استغرقت 14 ساعة.. إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قرب شواطئ درنة

العنوان-درنة

تمكن فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة من إنقاذ قارب مهاجرين غير شرعيين في عملية إنقاذ استغرقت 14 ساعة متواصلة في عرض البحر.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أنه بعد ورود بلاغ من الأجهزة الأمنية المختصة “الضفادع البشرية والقوات البحرية” عن وجود قارب لمهاجرين غير شرعيين، أنطلق فريق الطوارئ يوم الخميس على تمام الساعة السابعة مساءاً، وبالتعاون مع الشركة الليبية للمواني والتي بدورها قامت بتسيير رحلة البحث على متن القاطرة إيراسا درنة.

ولفت البيان إلى أن عملية البحث والانقاذ استغرقت ما يقارب 14 ساعة متواصلة حيث تم العثور عليهم في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة.

وتمكن فريق الطوارئ من انقاذهم و نقلهم إلى ميناء درنة لتلقي الفحوصات وإتمام باقي الإجراءات، حيث تم نقل 7 حالات حرجة إلى مستشفى الوحدة للاطمئنان على حالتهم.