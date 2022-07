وكالة الأنباء الفرنسية: ليبي يحول سيارته إلى غرفة نوم له وأسرته لهذا السبب

ليبيا – كشف تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن قيام الليبي محمود عقيل البالغ من العمر 48 عامًا بتحويل سيارته المكيفة إلى ما يشبه غرفة نوم له وأسرته.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى لجوء عقيل لهذا الأمر رغم امتلاكه منزلًا فارهًا مساحته 250 مترًا مربعًا في العاصمة طرابلس، فهو قد ترك كل هذا المكان الفسيح ليبيت في 3 أمتار مربعة فقط في السيارة بسبب بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال عقيل العامل في شركة لإزالة الألغام وهو يسير نحو سيارته ليفتح صندوقها: “هذه غرفة نومي وفي حال اشتد الحر من بناتي الـ2 في داخلها وأزلت المقاعد وحولتها إلى مكان للنوم لننعم بمكيف الهواء فيها وتنام زوجتي مع الطفلتين في الوسط وأنا على حافة المقعد”.

وأضاف عقيل قائلًا: “أشعر بأوجاع في ظهري حين أستيقظ وهذه حياتنا، فحتى عندما لا ينقطع التيار الكهربائي يكون التيار ضعيفًا جدًا بالكاد يكفي لإضاءة المصابيح، ولا شيء بلا معاناة في ليبيا سواء الصحة أو التعليم، كل شيء، الطرقات سيئة للغاية وأسوأ ما نمر به في وقتنا هذا هو انقطاع الكهرباء”.

وتابع عقيل بالقول: “إننا نعتمد على الكهرباء في الكثير من الأمور الضرورية في حياتنا. شكرًا للحكومة”. في وقت تم فيه استطلاع رأي أحمد حجاج من مدينة بنغازي الجالس بالقرب من طفله البالغ من العمر 4 أعوام الذي يحتاج لمعدات طبية لا يمكن تشغيلها من دون كهرباء.

وقال حجاج بعد أن نفد صبره من غياب الدولة: لقد ذهبت بالأمس إلى مصرف الجمهورية وانتظرت في الطابور منذ الصباح حتى الـ3 بعد الظهر وظل نظام المصرف معطلًا، انتظرت منذ الصباح ولكن لم أتمكن من سحب راتبي حتى أشتري مستلزمات المنزل، أين الدولة؟ عليها بتأمين الكهرباء لنا، لا دولة”.

ترجمة المرصد – خاص

