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قوة من اللواء 444 تتجه لمعبر رأس اجدير لمكافحة التهريب

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 -خبر

أعلنت مصادر عسكرية توجه قوة تابعة للواء 444 إلى معبر رأس اجدير و الحدود الليبية التونسية، وذلك لمكافحة عمليات التهريب.

وبحسب مصادر مطلعة تم إغلاق معبر رأس اجدير إلى حين تعهد السلطات التونسية بفتح عدة ممرات لمرور المواطنين الليبيين وليس ممر واحد فقط ووضع حد لظاهرة ابتزاز الليبيين من قبل الشرطة التونسية ومطالبتها للرشاوى التي أصبحت وكأنها روتين رسمي.

وبحسب المصادر فإن اللجوء إلى هذا الأمر يمكن أن يحل معاناة الليبيين في معبر رأس اجدير.

 

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