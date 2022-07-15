شركة الكهرباء: ترشيد استهلاك التيار مطلب ديني

دشنت الشركة العامة للكهرباء حملات لمراقبة الإضاءة داخل المحال نهارا، في ظل تزايد الأحمال التي يعاني منها المواطنون.

ونشرت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” مقطع فيديو، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك باعتباره واجبا وطنيا ودينيا.

ودخل أحد مسؤولي الحملة لدى الشركة العامة للكهرباء محل أدوات كهربائية، وانتقد إضاءة المصابيح التي قال صاحب المحل إن تجارته وعمله يعتمد على إضاءة المصابيح.

وقال الموظف إن من خلال جولتنا في المنطقة اتضح أن أكثر المحلات التي مررنا عليها فيها إنارة بدرجة عالية، ولمبة مع لمبة زادت الأحمال على الشركة وهذا كله يسبب لنا مشكلات في الصيف”.

بدوره نصح صاحب المحل المواطنين وأصحاب المحال بالتحكم في الإنارة والتوفير فيها باستخدام اللمبة الليد.