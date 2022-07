البكوش لـ صنع الله: أسلوب وألفاظ سوقية صادمة من رئيس مؤسسة يدير المورد شبه الوحيد في ليبيا

ليبيا – إعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن الخلاف “المخجل” حول المؤسسة الوطنية للنفط أعاد التأكيد على الضرورة الملحة للتخلص من الأجسام السياسية ومن وصفهم بـ”التكنوقراط المزيفين” الذين تربعوا على السلطة ويرفضون التخلي عنها مهما ساءت أمور الوطن والمواطن.

البكوش علق على كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله التي هاجم من خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير النفط بالقول :” قد يكون بعض أو جُل ما قاله صنع الله حقيقي، وربما استمتع المشاهدين بذلك، ولكن هكذا أسلوب وألفاظ سوقية صادمة من رئيس مؤسسة يدير المورد شبه الوحيد في ليبيا فضحت عقليته وعقلية من هم في السلطة اليوم، والذين اعتدنا منهم “نكت الشكارة” بعد الخصومة على الغنيمة… حشمتونا”.

