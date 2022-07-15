التومي يطالب بسحب قرار إنشاء مراقبة اقتصاد في بلدية عين زارة

طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة بدر الدين التومي، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بسحب قرار إنشاء مراقبة اقتصاد في بلدية عين زارة. مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات منعدمة قانونا.

واعتبر التومي أن إنشاء مراقبة للاقتصاد وتعيين موظف بصفة مراقب، من اختصاص البلدية بموجب القانون. وليس من اختصاصات وزارة الاقتصاد.

وأوضح التومي في خطاب موجه إلى الحويج أن قراره لا ينسجم مع سياسة تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها.

كما طالب التومي في رسالة أخرى الحويج بسحب القرار رقم 590 الذي خول مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإصدار شهادة المطابقة لاستخدام المحال التجارية، لأن ذلك اختصاص البلديات. مشيرًا إلى أن تنظيم يأتي ضمن اختصاصات وزير الحكم المحلي.