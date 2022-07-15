السنوسي إسماعيل: شركات النفط الكبرى العاملة في ليبيا لا يمكن تجاوزها

قال المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري “السنوسي إسماعيل”، إن الصراع الداخلي الليبي على رئاسة مؤسسة النفط، لا اعتقد أنه سيؤثر على مصالح الدول في الحالتين سواء تولي فرحات بن قدارة أو استمرار مصطفى صنع الله.

وأضاف السنوسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اللي قاعد في الدكان يخلص كريتها”.

وتابع:” لا يوجد أحد يمكنه رهن قطاع النفط لصالح أي دولة بعينها، فالشركات النفطية الكبرى التي تعمل في ليبيا بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط لا يمكن تجاوزها مهما كان اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة”.

وكان صنع الله، رفض قرار حكومة الدبيبة الذي نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.