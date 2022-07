الفاخري: المنطقة الجنوبية تشهد مؤخرًا تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري إن المنطقة الجنوبية تشهد مؤخرًا تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الفاخري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أضاف: “مختبراتنا التحليلية تواصل عملها رغم قلة الإمكانيات وسجلت خلال فترة عيد الأضحى عديد الحالات الموجبة”.

وطالب الجهات المختصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بمراكز الفتلرة.

الفاخري حث المواطنين على تلقي التطعيمات واتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

