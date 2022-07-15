إنقاذ عدد من المهاجرين غير النظاميين من سواحل درنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السلطات المحلية في مدينة درنة عن إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر المقابل للمدينة .

وجاءت عملية الإنقاذ بعد ورود بعد ورود بلاغ من الأجهزة الأمنية المختصة “الضفادع البشرية والقوات البحرية” عن وجود قارب لمهاجرين غير نظاميين.

حيث انطلاق فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة يوم الخميس على تمام الساعة السابعة مساءاً، وبالتعاون مع الشركة الليبية للموانئ والتي بدورها قامت بتسيير رحلة البحث على متن القاطرة إيراسا درنة.

وذكرت السلطات المحلية أن عملية الإنقاذ والبحث استغرقت عن مايقارب 14 ساعة متواصلة في عرض البحر .

وقالت إنه تم العثور على المهاجرين في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، إنقاذهم ونقلهم إلى ميناء درنة لتلقي الفحوصات وإتمام باقي الإجراءات .

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم نقل 7 حالات حرجة إلى مستشفى الوحدة بالمدينة للاطمئنان على صحتهم .