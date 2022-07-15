المغبوب: ندعو المواطنين لأخذ الجرعة الرابعة من التطعيم ضد كورونا

حث رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد المغبوب المواطنين على أخذ اللقاحات والجرعات التعزيزية لمكافحة وباء كورونا.

وقال المغبوب في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تمولها قطر وتبث من تركيا، إن العالم كله يشهد موجة خامسة رغم أنها لم تكن بشدة الموجات السابقة خصوصا الثالثة والرابعة، بدأت في أمريكا وأرووبا وشرق ووسط آسيا والآن بالشرق الأوسط.

وبالنسبة للوضع الليبي، بين المغبوب في مداخلته التي رصدتها “الساعة 24” أنه “لمدة شهور ظلت الحالات اليومية قليلة جدا ولم تكن تصل إلى 10 حالات يوميا”، متابعا: “في كل العالم الأرقام الظاهرة هي أقل من الواقع”.

وأضاف المغبوب: “في الأسبوعين الماضيين تضاعفت الأعداد ووصلت إلى 17 حالة في اليوم ثم إلى 80 حالة في اليوم”، منوها إلى أن هذا مؤشر على زيادة في عدد الحالات.

وأوضح أن معظم الحالات الجديدة لم تحتج للإيواء في مراكز العزل وأغلبهم يعودون إلى البيت ببعض النصائح والأدوية خصوصا المُطعمّين فهم بصفة عامة أعراضهم أخف من غيرهم.

ولفت رئيس اللجنة العلمية إلى أن عدد الحالات التي تم إيواؤها في معيتيفة بالأيام الماضية قليل جدا، مستدركا: “لكن لا نعرف ما سيحدث بالأيام القادمة”.

وأكد المغبوب أن اللقاحات متوفرة خصوصا لقاح فايزر والسينوفارم بأماكن التطعيمات، داعيا المواطنين إلى أخذ الجرعات التعزيزية حتى الرابعة.