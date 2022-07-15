السفير الأمريكي والاتحاد الأفريقي يبحثان تطورات الأزمة الليبية

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده تدعم جهود حل الأزمة الليبية.

وقالت السفارة في بلاغ لها إنه “انطلاقًا من روح الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو، زار المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند برازافيل في الفترة من 13 إلى 15 يوليو لإجراء محادثات مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي (AU) بشأن ليبيا، و السيد جان كلود جاكوسو وزير الخارجية. تعترف الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ساسو وجهوده المستمرة في البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا، وعمله على حل النزاعات داخل منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية على نطاق واسع.”

وأضاف: “ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس ساسو نغيسو بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق بشأن المصالحة التي ستجمع أصحاب المصلحة الليبيين من جميع أنحاء البلاد وكذلك الشركاء الدوليين معًا لدعم السلام الدائم، توحيد المؤسسات، تنظيم انتخابات سلمية، وتحقيق انتقال ديمقراطي مستقر وازدهار اقتصادي للشعب الليبي”.

تصريحات السفير الأمريكي جاءت على خلفية لقائه بالرئيس الكونغولي ساسو ووزير خارجيته جاكوسو في العاصمة برازفيل وتأكيدا على دور الاتحاد الإفريقي في الملف الليبي.