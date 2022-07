شركة الكهرباء تتمكن من إدخال الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة

ليبيا – قال مساعد مدير عام الشركة العامة للكهرباء لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي إن الشركة تمكنت من إدخال الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية اختباريًا بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات.

الخفيفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أن الاختبارات ما زالت متواصلة لمدة 40 يومًا إلى حين التمكن من إدخال الوحدة الأولى رسميًا على الشبكة العامة بقدرة نتوقع أن تصل إلى نحو 185 ميغاوات.

