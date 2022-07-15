مكتب الجوازات في درنة يستأنف عمله

أخبار ليبيا 24 – خبر

وسط معاناة قد تصل لشهور، للحصول على جواز السفر طوال السنوات الماضية، ووجود صعوبات عدة، في تفعيل الرقم الآلي، حتى بعد تسلم جواز السفر، من مصلحة الجوازات.

أعلن مكتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع درنة، استئناف أعماله مرة ثانية، بعد قرابة 12 سنة من توقفه بعد سيطرة الجماعات المتطرفة على المدينة.

وقال المكتب الإعلامي، لجوازات درنة، أن الحصول على جواز إلكتروني حق للمواطنين كافة، لكنه عبر عن الأمل من المواطنين. بإعطاء الأولوية في الوقت الحالي لأصحاب الحالات المرضية والملحة، وفق بيان له.

وطوال سنوات، كان يتكبد أهالي مدينة درنة مشقة السفر إلى المدن والمناطق المجاورة للحصول على جواز سفر إلكتروني، من مكاتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في بلديات بعيدة.

ويذكر أن مؤشر هينلي لجوازات السفر، سجل الجواز الليبي في المرتبة 103 عالميا، من أصل 111 في تصنيف 2022، بما يؤكد تردي مكانته.

ومؤشر “هينلي”، يحدد مدى قوة جواز سفر كل دولة على أساس عدد الدول المسموح لحامله بدخولها من دون الحاجة، إلى استصدار تأشيرة.