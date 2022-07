ليبيا – أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري أمس الخميس أن الوضع الوبائي بالمعبر مستقر، ولم تسجل نقاط الكشف أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن المكتب اتجه إلى إجراء تحاليل سريعة لعينات عشوائية من المسافرين وكانت جميع النتائج سالبة، منوهًا إلى الاستمرار في إلزام المسافرين بإبراز بطاقة التطعيمات والتأكد من أخذ الجرعات كشرط لدخول ليبيـا.

واعتبر المنصوري الاكتظاظ الذي يشهده المعبر هذه الأيام مصدر قلق لمكتب الرعاية الصحية فهو قد يساهم في انتشار الفيروس، مطالبًا الجهات المختصة بتسهيل إجراءات العبور تفاديًا لأي عواقب صحية قد تطرأ.

The post المنصوري: الاكتظاظ الذي يشهده معبر رأس اجدير هذه الأيام قد يساهم في انتشار كورونا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية