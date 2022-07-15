العرادي: أنا رأيي إعادة صنع الله إلى منصبه

دعا عبد الرزاق العرادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال إلى منصبه مرة أخرى.

كتب العرادي على فيسبوك قائلًا: “طبعا للمهندس صنع الله الخيار في التسليم السلس، وله أن يطعن في القرار أمام القضاء ويرفض التسليم، و رأيي أن يستمر شاغلو المناصب السيادية والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك المؤسسة الليبية للاستثمار في مناصبهم وتبقى هذه المؤسسات خارج الصراع السياسي إلى حين تعزيز الشرعية بالانتخابات” وفق تعبيره.