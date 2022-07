وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإيطالي إسهامات إيطاليا الأمنية في ليبيا

ليبيا – التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس، في واشنطن، وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.

الجانبان ناقشا خلال اللقاء وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” التعاون الصناعي الدفاعي وإسهامات إيطاليا الواسعة في الأمن الدولي، بما في ذلك كوسوفو وليبيا ورومانيا والنيجر وجيبوتي ولبنان والعديد من المواقع الأخرى في أوروبا وأفريقيا.

كما بحثا القضايا المهمة التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول كيفية قيام الولايات المتحدة وإيطاليا بزيادة أنشطة التعاون الدفاعي في أفريقيا.

