انتهاء اتفاقية لوزان..امغيب ينبه من أطماع تركيا باسترجاع أراضيها | أخبار ليبيا 24

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حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب من الأطماع التركية في ليبيا وحلمها باسترداد أراضي كانت خاضعة لها بعد انتهاء اتفاقية لوزان.

وقال امغيب في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”لا تفرحوا بلقاء أردوغان، ولا تصدقوا حديثه وما وعدكم به، فإنه لايلتزم بعهد ولايحترم ميثاق”.

وأضاف النائب :”أردوغان الحالم بعودة الإمبراطورية العثمانية لا يعطي إلا إذا كان المقابل كبير وكبير جداً ولا يتنازل الا إذا خاف أو طمع”.

وتابع امغيب :”لذا وجب التنبيه عن موضوع مهم وهو صلاحية اتفاقية “لوزان” التي تنتهي في يوليو 2023″.

وأكد النائب أنه منذ سنوات تروج وسائل إعلام تركية إلى أن معاهدة لوزان ترتبط بصلاحية تنتهي بعد 100 عام من توقيعها وهو ما يعني استرداد تركيا الأراضي التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.

ولفت امغيب إلى أن الحديث ينحصر عن استعادة سيطرة تركيا على حقوق النفط والغاز في البحر.

وقال :”إن تأجيل النظر في الاتفاقيتان البحرية والأمنية الموقعتان مع الجانب التركي يجب ألا يكونا محور نقاش على طاولة التفاوض مع أردوغان أو غيره”.

وشدد على ضرورة إبلاغ الأتراك برفضهما فوراً وطلب خروج كل القوات التركية من بلادنا قبل نهاية العام، إذا كان أردوغان صادقاً في حديثه عن العلاقات التركية الليبية الجديدة المبنية على التفاهم والمصالح المشتركة.

معاهدة لوزان

ومعاهدة أوشي أو معاهدة لوزان الأولى، هي معاهدة وقعت بين مملكة إيطاليا والدولة العثمانية (تركيا) وتم توقيعها اثر الحرب العثمانية الإيطالية (1911-1912).

وعقدت في قلعة أوشي في أوشي (ضواحي لوزان) بسويسرا في 3 أكتوبر 1912، وبموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، كما حصلت على امتيازات في ليبيا، وتركت أهلها وحدهم وجهًا لوجه أمام الإيطاليين.

ووجهت إيطاليا إنذارا مدته ثلاثة أيّام للعثمانيين لقبول المقترح الإيطالي للمعاهدة، وبعد مفاوضات وقعت المعاهدة في 18 أكتوبر 1912. ووقعها من الجانب العثماني محمد نبيه بيك ورمبولغيون فخر الدين بيك ومن الجانب الإيطالي بييترو بورتيليني، جيودو فوسيناتو وجوزيبي فولبي.

ومن بنودها يلتزم الخليفة العثماني بمنح الاستقلال الذّاتي لطرابلس وبنغازي، وموافقة الحكومة الإيطالية أن يعين الخليفة العثماني القضاة في بنغازي وطرابلس، وسحب جميع الجنود والضّباط والموظفين من طرابلس وبنغازي.