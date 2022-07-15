بن قدارة: لا تغيير في مجالس إدارات شركات النفط حاليا

تعهد الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بإنهاء إغلاق النفط ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.

وقال بن قدارة في تصريحات لوكالة “بلومبرج”، إن معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق ستعود في غضون أسبوع، مؤكدا الالتزام بجميع العقود مع الشركاء والسعي لتطوير العلاقات معهم من أجل زيادة الإنتاج.

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى إلى إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا في غضون عامين بشرط الحصول على التمويل الحكومي الكافي لتطوير الحقول ومحطات التصدير وصيانة البنية التحتية.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتلقى ميزانية بقيمة 35 مليار دينار لتحديث المنشآت النفطية وسيتم رفع رواتب الموظفين، منوها إلى أن مجلس الإدارة السابق سيُعامل بكل احترام وتقدير.

ونفى بن قدارة أي نية لتغيير في مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة النفط في الفترة الحالية، متابعا: “سيتم إعطاؤهم فرصة لكن يتعين عليهم العمل بكفاءة ونزاهة بدون ولاءات شخصية”.