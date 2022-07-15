سرت تستلم 403 بطاقات منحة الزوجة والبنات

أعلن رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت عادل الصداعي، استلام الدفعة الأولى من بطاقات الدفع المسبق «إيفاء» للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة.

وقال الصداعي، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إن عدد البطاقات المسلمة بلغ 403 بطاقات، وسيشرع الفرع فى توزيعها مباشرة في المقر، وبالحضور الشخصي.

مليون و330 ألف مواطنة يستفدن من المنحة

وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

– «الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات

– «الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

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وبلغ إجمالي القيمة المستحقة لمنحة غير المتزوجة فوق سن 18 عامًا خلال سنة 2021، 492 مليونًا وألفًا و200 دينار، وهي نفس القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين سجلت القيمة المستحقة لمنحة المتزوجة، مليارًا و657 مليونًا و20 ألفًا و600 دينار خلال العام الماضي، و828 مليونًا و510 آلاف و300 دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.