الدبيبة يتقدم بشكوى إلى النائب العام يتهم فيها صنع الله بالسب والامتناع عن تنفيذ الأوامر

ليبيا – قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد أمس الخميس، شكوى إلى النائب العام ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله اتهمه فيها بـ “السب والتشهير والامتناع عن تنفيذ الأوامر“.

الدبيبة وفي الشكوى التي نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: إن صنع الله تعمد الظهور إعلاميًا والتجني بتصريحات وصفها بـ”الفجة وغير المسؤولة” في حق رئيس مجلس الوزراء وبعض المسؤولين الآخرين ممتنعًا في ذلك عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومنع لجنة التسليم والاستلام، موضحا أن هذه الأعمال والتصرفات “مجرمة قانونًا”، وفقًا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.

وأشار إلى ما جاء على لسان صنع الله من قدح في ذمة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والغاز وطالهم بالسب والتشهير كأفعال مجرمة وأنه عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة، بحسب ما جاء في الشكوى.

وتابع الدبيبة في شكواه أن صنع الله “تعرض بشكل مغرض لعلاقة الدولة الليبية مع الغير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية سواء مع الدول أو المنظمات الدولية”.

