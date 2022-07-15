النعمي: الشعب المغبون لا يعرف حقيقة من يجلسون على كراسي السلطة

قال عبد الحميد النعمي المرشح الرئاسي، إن الشعب لا يعرف حقيقة من يتربعون على كراسي السلطة في ليبيا، وأنه حين يعرف الشعب حقيقتهم سيفقدون أدواتهم، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “عندما يُدرك الشعب المغبون حقيقة أن كل اللاعبين الذين يتربعون على كراسي السلطة أويجلسون على مُتكئات النفوذ السلطوي بلا استثناء، لايبنون مواقفهم ولايُقيمون تحيزاتهم على تلك المبدئيات والقيم والنوايا الجميلة التي يُصفق لها المُشاهدون عادة، إنما على المصالح والمكاسب الخالصة التي تعنيهم وتخصهم”.

وواصل: “هم لا ينظرون إلى هموم من كان يُصفق لهم بحماس وإخلاص.. أو الالتفات إلى أمانيهم وتطلعاتهم، وعندما يعي المواطن البسيط بجوهر هذه اللعبة المسمومة فسوف بصير أكثر يقظة وشعوراً بطبيعة الأوهام والأكاذيب التي مافتئوا يُلقحون بها دماغه ليُوجهونه كيفما شاؤوا، وحينها سوف يفقد كل هؤلاء القادة والزعماء وكبار المُنتفعين أهم الأدوات الحيوية التي يستعملونها لتحقيق أغراضهم طيلة الوقت” وفق تعبيره.