88 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 88 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 35%، خلال الفترة من التاسع إلى 14 من يوليو الجاري.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بإجراء 1003 اختبارات، حيث بلغ متوسط عدد العينات 251 عينات، مع تعافي 13 حالة من الفيروس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

وأشار المركز إلى أن عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا ارتفع إلى 502 ألف و642 حالة، بينها 406 حالات نشطة، و495 ألفا و805 حالات شفاء، و6431 حالة وفاة.

أما عن عدد الحاصلين على التطعيمات، فقد بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونين و287 ألفا و22 شخصا، فيما تلقى مليون و215 ألف و576 شخصا الجرعة الثانية، و164 ألفا و492 شخصا الجرعة الثالثة التعزيزية، في حين بلغ إجمالي عدد التطعيمات ثلاثة ملايين و667 ألفا و90 جرعة.