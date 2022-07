ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا تدريب 81 خبيرًا في علم الآثار الليبي على حفظ وتوثيق المقتنيات والمواقع الأثرية، لمنع تهريب التراث الليبي من قبل الجماعات الإجرامية أو الإرهابية.

السفارة الأمريكية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن المشروع تم من صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي، وبمشاركة مؤسسة ليبيا للتنمية المستدامة.

وأفادت السفارة بأن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند شارك بشكل افتراضي في حفل التخرج، وشكر المشاركين على وصولهم إلى هذه المرحلة من المشروع، وشجعهم على مواصلة عملهم للحفاظ على التراث الليبي.

The post السفارة الأمريكية تعلن الإنتهاء من تدريب 81 خبيرًا في علم الآثار لمنع تهريب التراث الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية