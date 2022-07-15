المؤسسة الوطنية للنفط تُعلن رفع حالة القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط

طرابلس 15 يوليو 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.

وقالت المؤسسة – عبر حسابها على موقع فيسبوك – إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مُراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.

وأضافت المؤسسة أنها تبذل قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، واستعادة إنتاج الغاز وحدات إنتاج الطاقة، موضحًا أنها تعمل على تنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج؛ بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الجاري.

كما أكدت المؤسسة إلتزامها بتركيز الموارد البشرية اللازمة للشريحة ضمن أهمها أهداف النصف الثاني من هذا العام، من خلال عدة إجراءات منها تسوية أوضاع الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم بنهاية شهر سبتمبر وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع اعتبارا من شهر أغسطس الجاري، إلى جانب دعم وتوسيع خطة تدريبية شاملة للكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز في الداخل والخارج وتنفيذ برنامج التأمين الطبي لجميع العاملين بالشركات الوطنية والتي توقف عدد منها لأسباب إدارية ومالية. (وال)

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