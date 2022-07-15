امغيب: إذا كان أردوغان صادقاً في توثيق علاقاته بليبيا فليسحب قواته

قال سعيد امغيب عضو مجلس النواب إن تأجيل النظر في الاتفاقيتين البحرية والأمنية الموقعتين مع الجانب التركي يجب أن لا يكون محور نقاش على طاولة التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره ويجب إبلاغ الأتراك برفضهما فوراً، وطلب خروج كل القوات التركية من بلادنا قبل نهاية العام إذا كان أردوغان صادقاً في حديثه عن العلاقات التركية الليبية الجديدة المبنية على التفاهم والمصالح المشتركة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لا تفرحوا بلقاء أردوغان ولا تصدقوا حديثه وما وعدكم به فإنه لا يلتزم بعهد ولا يحترم ميثاق، أردوغان الحالم بعودة الإمبراطورية العثمانية لا يعطي إلا اذا كان المقابل كبير وكبير جداً ولا يتنازل الا إذا خاف أو طمع، لذا وجب التنبيه عن موضوع مهم وهو صلاحية اتفاقية “لوزان”، فمنذ سنوات تروج وسائل إعلام تركية إلى أن معاهدة لوزان ترتبط بصلاحية تنتهي بعد 100 عام من توقيعها، أي بحلول شهر يوليو 2023، وهو ما يعني استرداد تركيا الأراضي التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، على الرغم من أن الحديث ينحصر عن استعادة سيطرتها على حقوق النفط والغاز في البحر”.