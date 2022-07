المحيشي: الاتفاقيات السابقة على غرار إتفاق جنيف وغيره انتهت ولم يعد لها أية قيمة اليوم

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إسماعيل المحيشي أن ليبيا دخلت نفقًا جديدًا بسبب أزمة النفط والخلافات داخل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أنه في الأيام الماضية كنا نتحدث عن الأزمة الدستورية ودخلنا في انقسام سياسي، والآن دخلنا نفقًا جديدًا هو أزمة النفط، رغم أن النفط يمثل أهم مورد للاقتصاد الليبي بحيث يمثل 98 % من موازنة البلاد.

المحيشي رأى وفي تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز” أن الانقسام سيكون خطيرًا وسيكون له تأثيرات على المشهد السياسي، حيث تبقى مؤسسة النفط من أهم المؤسسات السيادية لذلك فإنّ الصراع أصبح مؤسساتيًا والأطراف الدولية لم تقم بأي رد واضح، وكأن هذا الشأن لا يعنيهم وكأن هذه الخطوة تندرج في إطار الاتفاقيات السابقة على غرار اتفاق جنيف وغيره لكن هذه الاتفاقيات انتهت ولم يعد لها أية قيمة اليوم.

ولم يستبعد المحيشي تشكيل لجنة دولية لإدارة موارد الدولة الليبية، وهذا مطروح بشدة اليوم، ولدى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كل الصلاحيات وهو يملك القوة لإقالة أي طرف من أي مؤسسة رغم أنه ليس من صلاحياته ذلك، وهو ما يعكس العبث الموجود حاليًا الذي أدخل قطاع النفط في نفق مجهول.

