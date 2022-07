بن قدارة يتعهد بعدم إقحام المؤسسة الوطنية للنفط في الصراع السياسي

ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد فرحات بن قداره بأن من أولويات عمل إدارة المؤسسة سيكون تفعيل أنظمة الحوكمة والتزام العمل بقانون النفط الليبي الذي يحدد العلاقات مع المؤسسات الدولية.

بن قدارة وفي كلمة ألقاها عقب تسلمه مهام عمله رئيسًا لمجلس الإدارة ،وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: “سنعمل بأعلى معايير الشفافية بالإفصاح على الإيرادات وطريقة تكوينها وما تم أنفاقه داخل المؤسسة وشركاتها، وأبشر العاملين في القطاع بأن الزيادة المقررة سيتم تنفيذها خلال شهرين”.

وشدد على ضرورة إرجاع ليبيا لنظامها التصديرية للنفط والغاز وأن الموازنة الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وأن الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي لإدارة المؤسسة شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجي لتديرها بشكل محايد ومهني.

وطمأن بن قدارة الشركاء الأجانب بالمحافظة على كل التعهدات والاتفاقات المبرمة، مضيفًا: وسنسعى بإشراف الحكومة على تطويرها.

وحول ما يثار من اتهامه بالتبعية لدولة بعينها، قال بن قدارة: “بالنسبة للحديث عن تبعيتي إلى أي دولة، هذا كلام فاضي وغرضه التشويش، أسافر إلى كل مكان في ليبيا دون مشكلات، ولست محسوبًا على أي طرف، أنا رجل وطني ومستقل برأيي ولا أريد المزايدة على أحد” .

بن قدارة تعهد بعدم إقحام المؤسسة في الصراع السياسي، مشيرًا إلى اتصال جرى مع مسؤولين بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعًا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في الإطار نفسه، وأيضًا حكومة تصريف الأعمال أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى.

