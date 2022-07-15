الكهرباء: رفع القوة القاهرة سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في ليبيا

العنوان – طرابلس

ذكرت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة أن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في ليبيا.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إعادة التصدير سيؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحسين أداء الشبكة بفارق مهم.

وتعهدت الشركة بأن فرق الشبكة ستعمل على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير٠

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.

وقالت المؤسسة – عبر حسابها على موقع فيسبوك – إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مُراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.