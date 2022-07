ليبيا – اتهم وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون رئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله بتدمير الثروات الوطنية الليبية، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت تجريده من الصلاحيات جميعها المتعلقة بتسيير المؤسسة.

عون وفي لقاء مع برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” أمس الخميس، قال: إن رئيس المؤسسة المقال رفض تطوير المؤسسة، ومارس الكثير من التعسف ضد عدد من العاملين فيها، مشددًا أنه لن يترتب عن هذا القرار أي ضرر أو آثار سلبية على سير العمل وانتظامه في مؤسسة النفط.

وأكد أن مصطفى صنع الله كان يستقوى بأطراف دولية، ويدعي أن عمله لا ينبع من القرارات الصادرة عن الحكومة، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل “خيانة عظمى يعاقب عليها القانون الليبي”.

وكشف عون أن مجلس إدارة المؤسسة المقال تم تشكيله بطريقة غير قانونية منذ العام 2011، مما يجعله مجلسًا مفتقدًا للغطاء القانوني، وطوال هذه المدة كان مصطفى صنع الله يقوم بجملة من الأدوار التي لا تمتلك شرعية قانونية، على حد قوله.

وأضاف: “من موقعي كوزير لقطاع النفط وقفت على مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، وكتبت الكثير من التقارير بهذه الوقائع، لكن اليوم فقط أقدمت الجهات الرقابية الحكومية بإقالة مصطفى صنع الله”.

وخلص عون إلى أن الخلافات السياسية والجهوية هي التي أسهمت في تأزيم وضعية قطاع النفط الذي يمثل المورد الأول لتحريك الاقتصاد الليبي.

The post عون: صنع الله دمر الثروات الوطنية.. واستقواؤه بأطراف دولية “خيانة عظمى” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

