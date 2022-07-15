السفارة الإيطالية: نرحب برفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية وإعادة التصدير

رحبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، بإعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مساء اليوم الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة في كافة الحقول والموانئ وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية واستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية، عبر حسابها على “تويتر”:” ‏نأمل أن يكون هذا التطور الإيجابي يشير إلى ديناميكية جديدة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، بما في ذلك حتى بداخل السلطة التنفيذية”.

‏وأشارت إلى أن التحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي الليبي حول خريطة طريق توافقية للإنتخابات بدعم من الأمم المتحدة.

‏ودعت السفارة، في بيانها، جميع الأطراف إلى العمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مساء اليوم الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة في كافة الحقول والموانئ وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية

وقال بن قدارة، في مؤتمر صحفي من بنغازي:” أعطيت التعليمات بمباشرة إنتاج النفط ورفع حالة القوة القاهرة”.

وأضاف بن قدارة: نثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية”.

ولفت بن قدارة، إلى أن مجلس إدارة مؤسسة النفط مستمر في أداء مهامه بكل حيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية، متعهدا بالشفافية والإفصاح بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي.

وأكد بن قدارة:” مع مباشرة الإنتاج سنعمل بكل جهد بالتنسيق مع وزارة النفط للوصول إلى معدلات الإنتاج قبل الإغلاق، وسنعمل على تنفيذ خطة فاعلة لزيادة الإنتاج

وأوضح بن قدارة:” بالتنسيق مع وزير النفط مجلس الإدارة ملتزم بالاهتمام بالكوادر البشرية في القطاع، وسنعمل على معالجة أوضاع العاملين بالشركات النفطية”.

وشدد بن قدارة، على أنه سيعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزاراء بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع ابتداء من أغسطس، وسنعمل على تنفيذ برنامج التأمين الطبي لكافة العاملين بالقطاع”.