ليبيا – أجرى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الخميس محادثات مع رئيس الكونغو ساسو حول الوضع في ليبيا، وذلك بفضل الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو.

السفارة الأمريكية أفادت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن واشنطن تعترف بقيادة الرئيس ساسو وجهوده في البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا.

