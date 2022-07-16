مطالبًا الجهات المختصة بتسهيل إجراءات العبور.. المنصوري: اكتظاظ معبر رأس اجدير قد يساهم في انتشار كورونا

أكد ” مختار المنصوري ” مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير أن الوضع الوبائي بالمعبر مستقر، ولم تسجل نقاط الكشف أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأشار المنصوري في تصريحات متلفزة إلى أن المكتب اتجه إلى إجراء تحاليل سريعة لعينات عشوائية من المسافرين وكانت جميع النتائج سالبة، منوهًا إلى الاستمرار في إلزام المسافرين بإبراز بطاقة التطعيمات والتأكد من أخذ الجرعات كشرط لدخول ليبيـا.

كما اعتبر المنصوري الاكتظاظ الذي يشهده المعبر هذه الأيام مصدر قلق لمكتب الرعاية الصحية فهو قد يساهم في انتشار الفيروس، مطالبًا الجهات المختصة بتسهيل إجراءات العبور تفاديًا لأي عواقب صحية قد تطرأ.