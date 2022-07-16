مكافحة الامراض: 88 إصابة بكورونا ولاوفيات خلال 09 – 14 يوليو الجاري

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة أنه تم تسجيل عدد (88) إصابة بفيروس كورونا،

وأكد المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد أن هذه الإصابات خلال الفترة من 09 – 14 يوليو الجاري، موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة (35 % ).

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه استلم عدد (1.003) إجمالي، مبينًا أن متوسط عدد العينات (251) عينة.

ولفت المركز إلى أنه بحسب النتائج تبين أن متوسط عدد الحالات المتعافية (13) حالات، ومتوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة.

وأوضح أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 502,642 حالة، والحالات النشطة 406 حالة، والمتعافين 495,805 حالة، والوفيات 6.431 حالة.