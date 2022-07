معلنة رفع القوة القاهرة.. مؤسسة النفط تعلن خطواتها القادمة للقطاع والعاملين

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة رئيس مجلس الادارة الجديد فرحات بن قدارة في بيان لها رفع حالة القوة القاهرة والإنهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية اعتبارًا من اليوم الجمعة.

المؤسسة وفي مؤتمر صحفي من بنغازي رفقة الاعيان وحراك الهلال النفطي أعطت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، مثمنةً الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية ومتعهدة في الوقت ذاته بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية، بحسب ما جاء في البيان.

ونوهت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة المعين بموجب قرار مجلس وزراء ” حكومة الوحدة ” سيلتزم بأنظمة الحوكمة والعمل المؤسسي والشفافية ” والإفصاح، بعيد عن العمل الفردي الارتجالي، لما يليق بهذه المؤسسة العريقة.

كما أعلنت أنها ستعمل بكل جهد بالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغار على الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية ما قبل الإغلاق إلى أعلى مستوياتها في أقرب الآجال وعودة إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة وتنفيذ خطة فاعلة لزيادة الانتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الاستثنائية المعتمدة للعام الحالي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بالتنسيق مع وزير النفط والغاز ووفق توجيهات الحكومة ملتزمة بأن يكون الاهتمام بالكوادر البشرية في القطاع في أهم أهدافها للنصف الثاني من العام الحالي وذلك من خلال معالجة أوضاع العاملين بالشركات النفطية ممن لا يتقاضون مرتباتهم في حد أقصاه نهاية سبتمبر الجاري وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 2022 بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع ابتداءًا من اغسطس الجاري، بعد استكمال الاجراءات المالية والإدارية ذات العلاقة.

المؤسسة أشارت في ختام بيانها إلى أنها ستعمل على تقديم الدعم وتوسيع خطة التدريب الشامل للكوادر الوطنية في القطاع في الداخل والخارج وتنفيذ برنامج التامين الطبي لكافة العاملين بالشركات الوطنية والمتعثر في عددًا منها لأسباب إدارية ومالية.

