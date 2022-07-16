مدير معبر رأس اجدير: نعاني دائماً من الزحام خاصة في فصل الصيف والعطلات الرسمية

قال العقيد سالم العكعاك، مدير معبر رأس اجدير البري:” نتمنى من أصحاب القرار والمسؤولين أن ينظروا للمعبر واحتياجاته للتخفيف على المواطنين الليبيين والتونسيين”.

وأضاف العكعاك، في تصريحات متلفزة، أن معبر رأس اجدير دائما يعاني من الزحام خاصة في العطلات والإجازات الرسمية وفي فترة الصيف، وهذا أمر طبيعي.

وتابع:” شددنا في تصريحات سابقة على أن مساحة المعبر الليبي حوالي 2 كيلو متر طولي، يقابلها في الجانب التونسي مساحة جغرافية صغيرة، ولدينا أكثر من 6 أو 7ممرات، وباب حديدي واحد، يقابلهم 3 أو 4 مرات”.

واستطرد:” في حالة التواصل مع الجانب التونسي، يكون هناك استجابة سريعة”، مقدما الشكر إلى نظرائه من الجانب التونسي، مبديا ارتياحه في التعامل معهم، في فتح الممرات لتخفيف الضغط على المعبر.

وأوضح:” حل أزمة المعبر ليس في يد مدير معبر ليبيا أو تونس، لكن الحل يكون بين السلطات العليا في البلدين، وسيكون خلال الفترة القادمة بعض الإجراءات لتوسعة المعبر التونسي وتسوية الممرات بالتوازي، ووجود بوابات إلكترونية كما هو المتفق عليه مع المنفذ الجمركي المشترك بيننا وبين تونس”.