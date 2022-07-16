محجوب: إذا أردتم القضاء على الفساد أقيلوا الصديق الكبير أوّلاً

شدد المحلل السياسي محمد محجوب، على ضرورة إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ للقضاء على الفساد في ليبيا.

وقال محجوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” إذا أردتم القضاء على الفساد قوموا بإقالة الصديق الكبير أوّلًا”.

وهو ما أيده الكاتب والباحث السياسي جبريل العبيدي، الذي اعتبر أن الإطاحة بمصطفى صنع الله، من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط والإبقاء على الصديق الكبير في على رأس مصرف ليبيا المركزي، انتصار لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال العبيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عذرا.. استبدال صنع الله دون استبدال الصديق الكبير، يبقى الدبيبة المنتصر والمستفيد الأوحد في المعادلة”.

وكان صنع الله، رفض قرار حكومة الدبيبة الذي نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.