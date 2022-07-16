الواحة للنفط عن إقالة رئيس قسم الإعلام بها: نشر تهنئة باسم الشركة لرئيس مؤسسة النفط الجديد

قامت شركة الواحة للنفط بإنهاء تكليف رئيس قسم الإعلام لشركة الواحة للنفط عثمان ميلاد القرج وإرجاعه لسابق عمله.

وأوضحت الشركة في بيان منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ، أن هذا الإجراء تم بسبب نشر تهنئة باسم الشركة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة برئاسة فرحات بن قدارة دون علم إدارة الشركة.

كما أكدت شركة الواحة أنه تم اتخاذ القرار نتيجة لتجاوز المعني لصلاحياته الإدارية في مناسبتين متتاليتين.

وتابعت أنه في المرة الأولى قام بوضع كلمة مسجلة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بموقع الشركة الرسمي وقد قمنا بالتنبيه عليه بألا يزج بالشركة في أية منازعات.

وأشارت إلى أنه تم التشديد عليه بضرورة الإبقاء على الهدف الأساسي للصفحة وهو بيان نشاطات الشركة المختلفة في جميع المواقع.

كما ذكرت الشركة أن القرج قام في المرة الثانية بتجاهل تعليماتنا وقام بوضع منشور بان الشركة تهنئ عملية استلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهامه وفقا للقرار ( 642 ) الصادر عن مجلس الوزراء.

ووواصلت شركة الواحة توضحيها :”لهذا السبب ولقيامه بالمخالفة الثانية دون الحصول على الإذن المسبق من رؤساءه صدر قرار إنهاء تكليفه من مهامه كرئيس لقسم الإعلام وتسكينه بالوظيفة المناسبة له”.

وأكدت شركة الواحة في بيانها، أنه ليس من صلاحياتها الحديث عن القرارات السيادية الصادرة عن الدولة الليبية وأنهم ملتزمون بالعمل مع من يحمل الصفة.