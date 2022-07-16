الدبيبة يرحب برفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية

العنوان – طرابلس

رحب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية.

وقال الدبيبة في منشور على حساب في “فيسبوك” :”من المهم أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود.

وأضاف رئيس الحكومة في منشوره :”رؤيتنا ثابتة، ومبادئنا راسخة، نحو تحقيق الانتخابات في أفضل أوضاع ممكنة”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة، رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.

وقالت المؤسسة – عبر حسابها على موقع فيسبوك – إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مُراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.