خلال لقائه مع أهالي سبها.. الزادمة: الجنوب سيحصل على نصيب الأسد من مشروعات الطرق

قال نائب رئيس الحكومة الليبية ” سالم الزادمة ” إن الجنوب سيحصل على «نصيب الأسد» من مشروعات الطرق المقررة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على تركيز الحكومة الكامل على الجنوب.

وأشار خلال لقائه مع عدد من أهالي سبها في ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة، إلى استمرار حملة إزالة العشوائيات في مدينة سبها، متعجبا من المخالفين الذين بنوا في حرم الطرق، وفي منتصف بعضها، وتابع: «كيف يمكن أن ننفذ مشروع صرف صحي أو غيره في ظل هذه المخالفات»، بحسب مانشرته صفحة أخبار الحكومة الليبية على فيسبوك، أمس الجمعة.

كما دعا الزادمة ، الأهالي الحاضرين في الاجتماع إلى المساعدة في رد الممتلكات العامة وتسليم المطلوبين، لافتا إلى أنه لا يمكن لشركة أن تعمل في المشاريع في ظل غياب القانون.