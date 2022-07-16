أبو جناح يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى براك العام

تفقّد نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح ” ،مدى سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى براك العام، خلال زيارة أجراها الخميس.

وقام أبو جناح بزيارة أقسام ووحدات المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المسؤولين حول احتياجات المستشفى، ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة فضلاً عن عمل الأقسام والوحدات .

وعقب الجولة، عقد نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف، اجتماعاً تشاوريا مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، للتباحث حول تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى، وتوفير الأمكانيات اللازمة لتسهيل العمل.